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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ЦБ РФ может сломить среднесрочный нисходящий тренд в акциях - "Велес Капитал"
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09 сентября 2024 года 11:22

ЦБ РФ может сломить среднесрочный нисходящий тренд в акциях - "Велес Капитал"

ЦБ РФ может сломить среднесрочный нисходящий тренд в акциях, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным: цены на нефть пытаются восстановиться после сильного падения прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны, - отмечает эксперт. - В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли найдет фундаментальные поводы для возвращения к уверенному повышению, хотя нельзя исключать новых попыток коррекционного технического отскока по ходу недели. До пятничного заседания ЦБ РФ скорее можно говорить о сохранении нисходящих рисков по акциям, после чего их динамика будет зависеть от тона регулятора, который скорее всего либо сохранит процентную ставку на текущем уровне 18%, либо поднимет её до 19%. До подведения итогов заседания будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за август, которые также могут повлиять на риторику центробанка. Если ЦБ РФ намекнет на возможное завершение цикла повышения ставок, текущая неделя может стать для российского рынка переломной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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