Вероятна повышенная волатильность в паре юань/рубль в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятна повышенная волатильность курса пары юань/рубль в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Фундаментально российская валюта выглядит очень сильно, но курс рубля зависит от наличия юаней в стране в данный конкретный день, отмечает эксперт в комментарии.

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