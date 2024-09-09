Курс рубля на текущей неделе будет находиться вблизи уровня 12,50-12,75 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на текущей неделе будет находиться вблизи уровня 12,50-12,75 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"После завершения налогового периода предложение юаней на Мосбирже снизилось, а с пятницы объем чистых продаж юаней Банком России сократился с 7,3 млрд до 0,2 млрд руб./день, - напоминают аналитики. - Одновременно, впрочем, рубль по итогам недели заметно укрепился против доллара и евро. В понедельник курс CNY/RUB находится у 12,64 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс, вероятно, продолжит находиться вблизи 12,50-12,75 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе резко упали. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказывают усилившиеся опасения рецессии, которые лишь отчасти компенсировались решением ОПЕК+ перенести сроки начала наращивания добычи с октября на декабрь. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $72,1/барр. На динамику нефти на этой неделе повлияет публикация месячных прогнозов МЭА и ОПЕК и данных по инфляции в США. В целом цены на нефть пока могут задержаться ниже $74/барр., полагают в банке.

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