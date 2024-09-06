Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю - 2550-2700п - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 2550-2700 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Уходящую неделю рынок завершил ростом - впервые с июля этого года, - констатируют эксперты. - Видно, что количество продавцов иссякает, и на их место приходят покупатели. Полагаем, что спрос, скорее всего, исходит от розничных инвесторов, а профессиональные участники взяли паузу в ожидании заседания ЦБ 13 сентября. Ожидаем, что на следующей неделе до пятницы индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2550-2700 пунктов. Ключевым событием станет решение ЦБ по ставке в пятницу. Считаем, что волатильность на следующей неделе окажется повышенной, из-за чего позиции необходимо открывать осторожно".

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