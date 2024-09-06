"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать" с целевой ценой 950 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 53% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Недавно фешен-ритейлер опубликовал сильные финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Отчетность вышла в рамках наших ожиданий, поэтому мы не видим необходимости изменять целевую цену. Стратегия компании Henderson направлена на дальнейший рост и создание стоимости посредством переоткрытий салонов в новой флагманской концепции, цифровизации и географической экспансии".

Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания производит и продает одежду, обувь и парфюм для мужчин.

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