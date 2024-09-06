"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Астра с целью 640 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 640 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,57%, стоп-приказ: 495 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания выпустила сильную отчетность по МСФО за I полугодие 2024 года, которая, вероятно, еще не переоценена рынком, и, на взгляд аналитиков "Финама", у акций есть потенциал для роста.

"С технической точки зрения коррекция в виде боковика подходит к концу, и существует вероятность разворота нисходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 495 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - отмечают в инвесткомпании.

Группа компаний "Астра" - российский IT-холдинг, в который входят компании-разработчики отечественной операционной системы Astra Linux.

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