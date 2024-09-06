"Финам" подтверждает рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" по акциям "МД Медикал Груп" (МДМГ) и целевую цену 1197 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 46,5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции провайдера услуг частной медицины в июне претерпели всплеск волатильности на фоне новостей по дивидендам, а с июля цена бумаги пребывала в режиме консолидации, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Компания отчиталась за первое полугодие весьма удачно, показав впечатляющий темп роста выручки и чистой прибыли, с превышением наших ожиданий. Дивидендные выплаты также превзошли наши ожидания, которые носили консервативный характер. "Мать и дитя" выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения после просадки, бумага торгуется с дисконтом в размере 46,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (2024E)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.