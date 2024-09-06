"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Магнита" с целевой ценой 5690 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции "Магнита" недавно обновили минимумы июня 2023 года, с начала года котировки обрушились на 32%, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Обвальное падение сопровождалось общерыночной коррекцией, низкими дивидендами и слабыми финансовыми результатами. При этом, на наш взгляд, акции ритейлера значительно перепроданы с учетом того, что большинство рисков уже реализовались. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2024 г. относительно компаний-аналогов из сектора розничной торговли.".

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