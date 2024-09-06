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06 сентября 2024 года 14:00
Рынок акций РФ может продолжить снижение на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе может продолжить нисходящее движение и протестировать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи со следующей важной поддержкой на уровне 2483 пункта, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Продажи могут наблюдаться вплоть до заседания ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября, после чего в случае хотя бы незначительного смягчения тона регулятора или сохранения ключевой ставки на уровне 18% нельзя исключать разворота рынка в том числе благодаря дивидендному сезону за первое полугодие по большинству эмитентов (за исключением "Ростелекома", который готовится осуществить выплаты за 2023 год), - пишет эксперт. - На корпоративном "фронте" можно выделить решения акционеров "Яндекса", "ФосАгро" и "Диасофта" по дивидендам, закрытие дивидендного реестра по "Северстали", финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 8М24, операционные результаты "Аэрофлота" за август". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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06 сентября 2024 года 18:33
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 2550-2700 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Уходящую неделю рынок завершил ростом - впервые с июля этого года, - констатируют эксперты. - Видно, что количество продавцов иссякает, и на их место... читать дальше
.06 сентября 2024 года 17:33
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.06 сентября 2024 года 17:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань - Freedom Finance Global
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 88-92,5 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Второй день продолжается резкое ослабление рубля на внебиржевом рынке, - пишет эксперт. - В... читать дальше
.06 сентября 2024 года 16:33
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 640 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,57%, стоп-приказ: 495 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания выпустила сильную... читать дальше
.06 сентября 2024 года 15:25
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 230 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Количество инвесторов-физлиц на российском рынке ценных бумаг, по данным "Московской биржи",... читать дальше
.06 сентября 2024 года 14:56
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.06 сентября 2024 года 14:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Магнита" с целевой ценой 5690 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции "Магнита" недавно обновили минимумы июня 2023 года, с начала года котировки обрушились на 32%, -... читать дальше
.06 сентября 2024 года 13:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков. "По-прежнему ждем годовые дивиденды вблизи 100 рублей на акцию с дивидендной доходностью 17,5% по обеим бумагам. Напомним, что... читать дальше
.06 сентября 2024 года 13:14
Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Снижение цены нефти, произошедшее в последние недели, было в том числе обусловлено ожиданиями участников рынка по увеличению добычи... читать дальше
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