"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков.

"По-прежнему ждем годовые дивиденды вблизи 100 рублей на акцию с дивидендной доходностью 17,5% по обеим бумагам. Напомним, что совет директоров рекомендовал выплаты за I квартал 2024 года в размере 38,2 рубля/акцию на каждый тип бумаг", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.