"БКС МИ" сохраняет негативную оценку бумаг Globaltrans

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку депозитарных расписок Globaltrans с прогнозной стоимостью на уровне 400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Расписки эмитента вернулись к росту после отката накануне. Ближайший ориентир подъема - максимумы четверга вблизи 505 руб. Далее цель - закрытие "гэпа", образовавшегося на новостях о решении компании отменить дивидендную политику. Для этого надо подниматься выше 544 руб. Бумага очень волатильная и вполне способна добраться до обозначенной цели, но дальнейшего потенциала не видим. Сохраняем негативный взгляд с целевой ценой на год на уровне 400 руб." - указывают эксперты инвесткомпании.

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