ЕЦБ, вероятно, снизит ключевую ставку до 4% в сентябре - Freedom Finance Global

ЕЦБ, вероятно, понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4%, по итогам заседания 12 сентября 2024 года, аргументов для смягчения денежно-кредитной политики стало больше, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне за июль снизились на 0,1% г/г после 0,4% г/г месяцем ранее при консенсусе, который предполагал повышение показателя на 0,1% г/г. В то же время в сопоставлении месяц к месяцу розничные продажи в соответствии с ожиданиями выросли на 0,1%, притом что в июне сократились на 0,4% м/м. (Оценка показателя за июнь была в обоих случаях пересмотрена с минус 0,3% до минус 0,4%). Отрицательная динамика розничных продаж способствует замедлению инфляции экономического роста в еврозоне, - отмечает эксперт. - Этот же тренд подтверждается динамикой потребительских цен, которые, по предварительной оценке Eurostat, в августе замедлились с июльских 2,6% г/г до 2,2%. Указанные тенденции служат для ЕЦБ важными сигналами для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, которое стартовало в июне и было поставлено на паузу в июле. Прогнозируем, что на заседании ЕЦБ 12 сентября ключевая ставка будет понижена на 25 б.п., до 4%".

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