"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Роснефти

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Роснефти", сообщается в материале аналитика Александры Прытковой.

"Акции эмитента торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (на 2024 год) на уровне 2,6х, что соответствует дисконту около 45% к историческому уровню. Однако в секторе есть и более недооцененные бумаги, в нефтегазовой отрасли отдаем предпочтение "ЛУКОЙЛу" и "Татнефти" из-за более щедрых дивидендов и отсутствия долговой нагрузки", - указывает эксперт брокера.

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