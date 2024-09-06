Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП еврозоны за 2К24;

- ключевой отчет по рынку труда США в августе;

- акционеры "ТГК-14" обсудят дивиденды;

- собрание акционеров "РусАгро" по редомициляции;

- Восточный экономический форум (ВЭФ-2024).

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