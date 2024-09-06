Инвестбанк Синара сохраняет нейтральную оценку акций ЮГК

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Производство золота эмитентом в 1П24 уменьшилось на 11% г/г (до 5,4 тонн), что оказалось гораздо хуже прогнозов и вызвало разочарование инвесторов. ЮГК рассчитывает сократить капзатраты с 23 млрд руб. в 2023 году до 15-17 млрд руб. в 2024 году. Руководство видит все предпосылки для выплаты полугодовых дивидендов в объеме 50% чистой прибыли по МСФО, однако окончательное решение остается за советом директоров. На наш взгляд, в нынешнем году производство золота в лучшем случае останется на уровне прошлого года, ниже предыдущих прогнозов ЮГК. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем акции эмитента, которые по мультипликаторам торгуются с премией к бумагам "Полюса", - указывает эксперт.

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