Предпосылки для продолжения роста цены на золото сохраняются - "Цифра брокер"

Предпосылки для продолжения роста котировок золота сохраняются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Котировки золота консолидируются вблизи недельных максимумов на фоне слабой динамики индекса доллара США. С начала текущего года цена на драгметалл выросла примерно на 22% и предпосылки для продолжения роста сохраняются. В пятницу в США будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства, которые могут дать импульс к продолжению подъема", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.