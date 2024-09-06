Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2580-2630п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2580-2630 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Допускаем продолжение коррекции. Считаем, что в пятницу фиксация прибыли со стороны спекулянтов может продолжиться. В пользе снижения российского рынка может сыграть негативный внешний фон: стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.