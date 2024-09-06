Рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации в пятницу - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях на торгах в пятницу, инвесторы могут частично зафиксировать полученную прибыль, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"После данных по недельной инфляции, которая продемонстрировала снижение цен, рынок ОФЗ в четверг открылся с "гэпом" вверх, где и торговался весь оставшейся день. В результате доходность индекса RGBI снизилась на 27 б.п.- до 16,49% годовых. Индексу RGBI удалось в третий раз оттолкнуться вверх от минимумов на уровне 103 пунктов, перейдя в диапазон 103-105 пунктов. Полагаем, что ЦБ РФ подождет с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики, что может дать дополнительный повышательный импульс рынку госбумаг, - пишет эксперт в аналитическом материале. - В пятницу инвесторы могут частично зафиксировать полученную прибыль, что ограничит дальнейший рост госбумаг. Вместе с тем высокая неопределенность и риски повышения ставки до конца 2024 года сохраняются, в результате чего полагаться на устойчивый разворот денежно-кредитной политики и рынка ОФЗ, на наш взгляд, преждевременно. Рекомендуем сохранять основную позицию долгового портфеля во флоатерах".

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