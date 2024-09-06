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06 сентября 2024 года 09:33
Рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации в пятницу - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях на торгах в пятницу, инвесторы могут частично зафиксировать полученную прибыль, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "После данных по недельной инфляции, которая продемонстрировала снижение цен, рынок ОФЗ в четверг открылся с "гэпом" вверх, где и торговался весь оставшейся день. В результате доходность индекса RGBI снизилась на 27 б.п.- до 16,49% годовых. Индексу RGBI удалось в третий раз оттолкнуться вверх от минимумов на уровне 103 пунктов, перейдя в диапазон 103-105 пунктов. Полагаем, что ЦБ РФ подождет с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики, что может дать дополнительный повышательный импульс рынку госбумаг, - пишет эксперт в аналитическом материале. - В пятницу инвесторы могут частично зафиксировать полученную прибыль, что ограничит дальнейший рост госбумаг. Вместе с тем высокая неопределенность и риски повышения ставки до конца 2024 года сохраняются, в результате чего полагаться на устойчивый разворот денежно-кредитной политики и рынка ОФЗ, на наш взгляд, преждевременно. Рекомендуем сохранять основную позицию долгового портфеля во флоатерах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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