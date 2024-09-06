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06 сентября 2024 года 09:18
Вероятно умеренное снижение индекса Мосбиржи в пятницу - "Алор Брокер"
Наиболее вероятно умеренное снижение индекса Мосбиржи на торгах в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций начал вчерашние торги с продолжения подъема. На пике Индекс Мосбиржи рос на 2,2%, но после обеда началась активная фиксация прибыли, в результате которой дневной прирост индикатора составил лишь 0,6%. Таким образом, говорить о полноценном развороте рынка вверх еще очень рано. Мы неоднократно с мая видели такие попытки, большинство из которых заканчивалось лишь усилением распродаж. Однако сейчас открывать "шорты" очень рискованно. Львиная доля снижения рынка уже состоялась, цель падения - диапазон 2500-2600 пунктов - достигнута, - пишет эксперт в обзоре. - Поэтому не исключаем, что до заседания совета директоров ЦБ РФ 13 сентября рынок заляжет в волатильный боковик. Но при этом стоит помнить, что сильная техническая поддержка по индексу Мосбиржи лежит в районе 3400-3420 пунктов, и при появлении мощного негатива она может быть "прощупана". "Существенный подъем индекса Мосбиржи в пятницу мы не ждем, наоборот, умеренное снижение выглядит более вероятным", - указывает Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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