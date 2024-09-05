Переезд и расконсервация дивидендов усилят привлекательность акций РусАгро - ПСБ

Переезд и расконсервация дивидендов усилят привлекательность акций "РусАгро", говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"5 сентября суд удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc. Решение суда позволяет распределить доли зарубежных владельцев между российскими. - пишет эксперт. - Следующим шагом по переезду компании должна быть приостановка торгов ГДР. Процесс перехода корпоративных прав к ПАО "РусАгро" и распределение акций между российскими бенефициарами может занять около шести месяцев. Столько же, соответственно, не будет и торгов бумагами "РусАгро".

Несмотря на столь затяжную паузу, переезд, на взгляд Кузнецовой, позитивен для агрохолдинга - он позволяет решить инфраструктурные и финансовые проблемы, а также вернуться к выплате дивидендов. Компания не платила их с 2022 года, а менеджмент заявлял о намерении выплатить пропущенные дивиденды после переезда (около 269 руб./акцию, по подсчетам аналитиков ПСБ).

"Продолжаем позитивно оценивать бумаги "РусАгро". Переезд и дальнейшая расконсервация дивидендов усилят их привлекательность", - отмечает стратег банка.

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