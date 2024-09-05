S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5460-5550п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5460-5550 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как умеренно негативный и ожидаем повышенную волатильность на фоне выхода данных PMI. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5460-5550 пунктов, - пишет эксперт. - &P 500 консолидировался над уровнем 5500 пунктов, который совпадает с 20- и 50-дневными скользящими средними. Следующая поддержка для бенчмарка расположена около 5460. Советуем участникам рынка сохранять осторожность. Краткосрочный баланс рисков стал нейтральным, но он сместится в сторону "медведей" при закреплении ниже указанной поддержки".

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