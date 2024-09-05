ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 18% в сентябре - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% в сентябре, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, годовая инфляция ко 2 сентября осталась вблизи 9% г/г, лишь немного замедлившись. - отмечают аналитики банка. - Месячные оценки ведомства за август будут опубликованы только на следующей неделе. Они также вряд ли сильно отклонятся от 9% г/г".

Эксперты полагают, что охлаждение потребительского спроса может ослабить инфляционное давление.

"ЦБ отмечал в выпущенных на этой неделе докладах появление признаков замедления потребительского спроса, в частности, на непродовольственные товары, - пишут аналитики Райффайзенбанка. - Навес спроса - один из ключевых агрегированных показателей, которые ЦБ учитывает при принятии решений в области монетарной политики. На наш взгляд, относительно мягкая риторика перед сентябрьским заседанием совета директоров, указывает на то, что регулятор склоняется к сохранению ключевой ставки на уровне 18%, как минимум в этот раз. Это соответствует нашему базовому прогнозу, в котором продолжения цикла ужесточения монетарной политики не ожидается (хотя вероятность реализации этого сценария также велика)".

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