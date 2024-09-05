Существенный рост рынка акций РФ маловероятен до заседания ЦБ по ставке - ПСБ

Существенный рост рынка акций РФ маловероятен до заседания ЦБ по ставке 13 сентября, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи за два дня смог вернуться к отметке 2650 пунктов после падения до годовых минимумов, - отмечает эксперт. - Безусловным лидером стали акции "Сегежи", взлетевшие на 33% после падения до исторического минимума. Также серьезное падение отыграли бумаги "НЛМК", "ТМК", АФК "Система", "Самолета" и Globaltrans, выросшие в диапазоне от 11% до 15%. Из ликвидных бумаг снизились лишь расписки "РусАгро" (-1%). Сегодня стало известно, что суд удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке прав кипрского акционера холдинга. То есть, процесс редомициляции компании будет схож с X5 Group, из-за чего торги бумагами будут остановлены на продолжительный срок".

По мнению Головинова, в ближайшее время индекс может еще немного подняться, но сильного роста до заседания ЦБ 13 сентября ждать не стоит. В пятницу аналитик допускает небольшую коррекцию на фоне достижения индексом сильного сопротивления в 2650 пунктов после двух дней роста.

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