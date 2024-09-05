"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 286 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"Акции "НЛМК" отскочили от достигнутого в начале недели минимума с марта 2023 года 123,82 руб., - констатирует эксперт. - В конце августа компания отчиталась о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии текущего года в размере 81,6 млрд руб. против прибыли 91,7 млрд руб. годом ранее. Финансовые результаты компании мы считаем нейтральными, но подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам с целевой ценой 286 руб. Вероятность выплаты полугодовых дивидендов "НЛМК" на наш взгляд невысокая, но все же рынок не исключает подобного сценария".

По прогнозам аналитика, при медвежьем сценарии дальнейшего падения рынка бумаги "НЛМК" в ближайшие недели могут продолжить движение в район 100 руб., в то время как общерыночный отскок в дополнение к дивидендам позволили бы покупателям отвоевать часть утерянных в последние месяцы позиций.

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