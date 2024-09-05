"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 12,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 12,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 17,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд аналитиков, фактором снижения котировок является обслуживание долговой нагрузки компании в период повышенных ставок.

"С технической точки зрения котировки акций находятся в нисходящем тренде и демонстрируют динамику слабее рынка. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 17,15 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск 2,78", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, портфель которой состоит из компаний в различных секторах экономики.

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