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05 сентября 2024 года 13:44
Текущий рост индексов Мосбиржи и РТС может оказаться недолгим - "Финам"
Текущий рост российских фондовых индексов может оказаться недолгим, инвесторы могут зафиксировать прибыль виду высоких ставок и непростой геополитической обстановки, считает аналитик "Финама" Саид Керимханов. "Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне повышения цен на нефть. Кроме того, отечественные акции продолжают поддерживать новости с Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), в частности, заявление президента Владимира Путина о том, что рост ВВП РФ в 2024 году, скорее всего, окажется выше прошлогодних 3,6%. Индекс Мосбиржи к середине дня окреп на 1,27%, а долларовый РТС - на 1,27%. Однако на данном этапе нельзя утверждать, что рост получится долгим. Вполне возможно, что ввиду высоких ставок и непростой геополитической обстановки инвесторы просто зафиксируют прибыль недалеко от текущей отметки, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от отметки 2512 пунктов и продолжает подъем выше 2640 пунктов, где, вероятно, найдет сопротивление на уровне 2660 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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