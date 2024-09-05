"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 1500 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 1500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков брокера.

Арбитражный суд Московской области на заседании в четверг удовлетворил заявление Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc (Кипр), которая является холдинговой структурой ПАО "Группа "Русагро", включенного в середине июля в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

"Ситуация напоминает переезд X5 Retail Group. Тогда после приостановки прав иностранной компании по решению суда торги акциями остановились до момента окончания переезда. Возобновление торгов все еще ожидается. По словам руководителя дирекции по корпоративному развитию "РусАгро", процедура принудительного переезда может продлиться около шести месяцев. Видимо, инвесторы не хотят ждать полгода без возможности продавать акции. В моменте бумаги агрария падали в цене почти на 6%. Тем не менее у компании есть перспективы дивидендных выплат, в том числе за пропущенные периоды. Наш таргет - 1500 рублей на горизонте года", - пишут эксперты в материале.

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