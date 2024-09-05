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05 сентября 2024 года 12:29
Технически актуальный уровень сопротивления для цены на золото вновь находится на $2530/унц. - "Финам"
Технически актуальный уровень сопротивления для котировок золота вновь находится на отметке $2530 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "В четверг будут опубликованы сразу несколько важных макроэкономических показателей, в том числе данные по Nonfarm от ADP и последние цифры перед выходом официальной статистики по рынку труда по количеству первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Технически для цены на золото вновь становится актуальным уровень сопротивления на отметке $2530 за тройскую унцию. Однако, по всей видимости, сильных рывков до пятничных официальных цифр от Министерства труда в США мы можем так и не увидеть. Уровень поддержки сместился на $2480", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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