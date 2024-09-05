"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8500 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Александры Прытковой.

Эксперт отмечает следующие факторы:

- Результаты 1П24 оказались выше ожиданий. Во 2П24 поддержку доходам окажет восстановление объемов переработки (ремонт на НПЗ завершен), а давить на доходы может снижение нефтяных цен. Вероятна выручка на уровне около 4,2 трлн руб., EBITDA - чуть ниже 940 млрд руб., а чистая прибыль - выше 550 млрд руб.

- Большой запас ликвидности и стабильный положительный FCF наряду с низким объемом долга (компания продолжает сокращать его) обеспечивают устойчивое финансовое положение и дают эмитенту преимущество над другими нефтяниками в период высоких процентных ставок. Чистая денежная позиция - около 20% от капитализации.

- Рекордные дивиденды. Дивполитика компании подразумевает выплату 100% от скорр. FCF. Поэтому за 1П24 "ЛУКОЙЛ" может выплатить 575 руб./акцию (доходность - 9,3%), а за весь год - более 1150 руб./акцию. В таком случае доходность составит около 18,5% - это самый высокий уровень среди нефтяников. В более консервативном сценарии дивиденды все равно выглядят щедро: около 1000 руб./акцию за весь год с доходностью 16,2%.

- Возможная программа buyback.

- Самая высокая недооценка в секторе. Акции эмитента торгуются с форвардным EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2024 год) на уровне 1,7х - это самый низкий мультипликатор среди нефтяников, который предполагает дисконт более 50% к историческому уровню.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.