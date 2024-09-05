Акции Segezha в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ

Акции Segezha Group в настоящее время не являются интересными для вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Лесопромышленный холдинг завершил первое полугодие 2024 года в рамках утвержденного бюджета, ранее озвученные компанией прогнозы по динамике годовых финансовых показателей остаются актуальными. Так, Segezha ожидает роста OIBDA в текущем году как минимум вдвое относительно уровня прошлого года, когда показатель составил 9,28 млрд рублей, - отмечают эксперты в материале. - Компания пытается выйти из кризиса, постепенно решая вопросы с эффективностью бизнес-направлений. Основным моментом сейчас является решение проблемы высокого долга, для чего будет проводиться допэмиссия. На данный момент акции эмитента не считаем интересными для инвестиций".

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