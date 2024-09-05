ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент ждет положительный финрезультат за 2024 год и допускает выплату дивидендов. "Аэрофлот" демонстрирует стабильное улучшение результатов, с начала года растет темпами на уровне чуть более 20%, опережая рынок. В летние месяцы на фоне высокой базы прошлого года фиксируется небольшое замедление, но в целом по итогам года компания ждет пассажиропоток на уровне 55 млн человек против ранее заявленных 53 млн. По сравнению с 2023 годом рост составит 16%. Компания продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность, несмотря на рост затрат на техобслуживание парка и топливо. Немаловажную роль здесь играет господдержка. Мы сохраняем таргет по бумагам "Аэрофлота" на уровне 72 рублей на горизонте двенадцати месяцев", - пишут аналитики.

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