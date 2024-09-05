Вероятны очень волатильные торги на рынке акций РФ в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятны очень волатильные торговые сессии на российском рынке акций в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"С одной стороны, сейчас идет массовое закрытие среднесрочных "шортов", поскольку рынок достиг обозначенной цели падения 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи. С другой, многие пытаются "поймать дно" и начинают среднесрочные покупки, в том числе для усреднения позиций. Однако о развороте говорить рано. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим очень волатильные торги, а вектор движения задаст своими комментариями Банк России 13 сентября, когда примет решение по дальнейшей денежно-кредитной политике", - пишет эксперт в обзоре.

Росстат в среду впервые за много месяцев зафиксировал пусть и слабую, но недельную дефляцию - цены понизились на 0,02%. Это не должно внушать избыточного оптимизма относительно будущего решения по ключевой ставке, уверен Антонов. "ЦБ ранее говорил, что замедление роста цен текущим летом, как всегда, носит сезонный характер, но при этом инфляция находится выше скорректированных ожиданий", - указывает он.

"Мы рекомендуем сохранять повышенную осторожность (даже в случае высокой вероятности продолжения роста в четверг), а решения принимать обдуманно и с учетом сказанного главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 13 сентября. С другой стороны, какой-либо длительный тренд очень часто завершается периодом сверхвысокой волатильности. Может быть, мы наблюдаем это сейчас. Но пока индекс Мосбиржи продолжает оставаться в среднесрочном нисходящем тренде", - заключает аналитик инвесткомпании.

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