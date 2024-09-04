"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic PLC на уровне "покупать" с прогнозной ценой $101,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 14,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Medtronic за период с нашего последнего обновления инвестиционной идеи в мае 2024 года принесли доходность в размере 9,2%. Отчетность компании за квартал с окончанием в июле оставила в целом благоприятное впечатление, особенно обращает на себя внимание оживление роста в диабетическом сегменте. При этом Medtronic повысила прогнозы на FY2025. Medtronic еще не реализовала весь потенциал роста - торгуется с дисконтом в размере 14,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - отмечает эксперт.

Medtronic - разработчик и производитель высокотехнологичных устройств и оборудования для всевозможных направлений хирургии и терапии диабета.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.