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04 сентября 2024 года 17:55
Индекс RGBI, скорее всего, продолжит консолидацию на текущих уровнях - Freedom Finance Global
Индекс гособлигаций (RGBI), скорее всего, продолжит консолидироваться у достигнутых отметок до заседания ЦБ РФ 13 сентября 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Минфин планировал 4 сентября провести два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в объемах, доступных остатков для размещения в указанном выпуске. ОФЗ-ПК (с переменным купоном) серии 29025 и погашением в августе 2037 года были размещены на сумму 37,918 млрд руб. при спросе 123,962 млрд руб. по цене отсечения в 95,02% от номинала. Средневзвешенная цена составила в 95,2464% от номинала, - отмечает эксперт в материале инвесткомпании. - Аукцион, на котором предлагались ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) серии 26245, был признан несостоявшимся в связи отсутствием заявок по приемлемым ценам. Это объясняется тем, что участники долгового рынка ждут повышения ключевой ставки 13 сентября, после чего доходность предлагаемых Минфином бумаг должна вырасти". "Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) поднялся выше 103 пунктов, но резких скачков он не демонстрирует и, скорее всего, продолжит консолидироваться у достигнутых отметок до заседания ЦБ. Я оцениваю вероятность повышения ключевой ставки в 50%", - пишет Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНДЕКС/ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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