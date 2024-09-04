Средняя цена барреля нефти в 4К24 может опуститься до $80 - ПСБ

Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в четвертом квартале текущего года может опуститься до $80 против ожидавшихся ранее $86, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цена нефти марки Brent в среду опускалась ниже $73 за баррель (минимума с декабря 2023 года), нивелировав весь рост за текущий год. Причиной падения стало отсутствие явных драйверов для роста: экономика Китая стагнирует, в США сохраняются риски рецессии, а геополитическая ситуация не играет на руку нефти. Кроме этого, на рынке может возникнуть профицит из-за роста добычи в Бразилии и Штатах, а также возможного наращивания добычи в странах ОПЕК+, - пишет эксперт. - На этом фоне мы опасаемся, что в четвертом квартале средняя стоимость барреля нефти марки Brent может опуститься до $80 против ожидавшихся ранее $86. Российская нефть марки Urals, привязанная к марке Brent, также может скорректироваться. Для российских нефтяников текущая конъюнктура на рынке нефти в случае продолжительного сохранения рублем текущей позиции может привести к замедлению темпов роста прибыли во втором полугодии".

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