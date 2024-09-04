"Финам" повысил прогнозную цену акций Gilead Sciences до $94,6

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Gilead Sciences Inc. до $94,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,7% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был сохранен экспертом.

"Эмитент, в свое время совершивший революцию в терапии ВИЧ, продолжает развиваться и в этом, и в других направлениях. Акции компании за два месяца, прошедшие с момента публикации нашей первоначальной инвестиционной идеи, обогатили инвесторов почти на 20%, - пишет Саидова в обзоре. - Ключевым фактором роста стали возросшие ожидания будущих успехов в одной из самых злободневных областей медицины - терапии ожирения и диабета второго типа. Результаты доклинических исследований компании были представлены на научной конференции и в достаточной степени впечатлили как медицинское, так и инвестиционное сообщества. Кроме того, Gilead Sciences может похвастаться солидной по меркам сектора и рынка дивидендной доходностью - 3,9% (2024E)", - указывает эксперт.

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

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