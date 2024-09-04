Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Курс валютной пары доллар/рубль может колебаться в рамках 88-92 руб./$1, пары евро/рубль - в коридоре 98-102 руб./EUR1, пары юань/рубль - в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков.

Рубль подешевел на фоне негативных ожиданий замедления мировой экономики, в том числе из-за ожидаемого замедления роста экономики Китая и возможной рецессии в США, констатирует эксперт. Несмотря на то что доллар на мировом рынке Forex дешевеет по отношению к евро и японской иене, по отношению к рублю американская валюта продолжает расти, впрочем, как и другие мировые резервные валюты, включая юань.

Минфин РФ в среду утром объявил о планируемых объемах покупок валюты и золота по бюджетному правилу в сентябре и начале октября, которые, согласно релизу ведомства, по сравнению с августом и началом сентября вырастут в семь раз - до 172,9 млрд руб. Это будет соответствовать объему ежедневных покупок валюты в 8,2 млрд руб., хотя в августе министерство покупало валюту всего на 1,12 млрд руб. в день. "Причиной такого увеличения объемов покупок валюты по бюджетному правилу стал, на наш взгляд, ожидаемый рост нефтегазовых доходов РФ в сентябре в размере 162 млрд руб. Тем не менее бюджет получит нефтегазовых доходов в сентябре примерно на 3% меньше, чем в августе. Из-за обвала цен на нефть в начале сентября, на наш взгляд, было бы более логичным, если бы Минфин в первом месяце этой осени вообще отказался от покупок валюты, - пишет Мильчакова в обзоре. - Банк России будет, как обычно, зеркалировать операции по покупке валюты, но он будет продавать валюту не более чем на 8,4 млрд руб. в день, в то время как Минфин будет покупать валюты почти на такую же сумму - на 8,2 млрд руб. в день. Падение цен на нефть и одновременное увеличение покупок валюты могут привести к ослаблению рубля в сентябре, но, скорее всего, доллар в текущем месяце может вырасти максимум до 95 руб./$1, так как более существенное падение будет все-таки сдерживаться зеркалированием операций Минфина со стороны ЦБ РФ".

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни доллар может колебаться в рамках 88-92 руб./$1, евро - в коридоре 98-102 руб./EUR1, юань - в коридоре 12,3-12,8 руб." - указывает аналитик инвесткомпании.

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