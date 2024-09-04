Дивидендный фактор может поддержать акции Яндекса в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Дивидендный фактор может поддержать акции "Яндекса" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "Яндекса" в целом присоединились к общерыночному падению, которое началось в мае, но теперь пытаются найти поддержку у отметки 3580 руб., в отличие от многих других эмитентов оставаясь на значительном расстоянии от минимумов текущего года, - пишет эксперт. - С технической точки зрения котировки на данный момент формируют среднесрочный нисходящий тренд, о смене которого можно будет говорить при стабилизации выше сопротивлений 3950 руб. и 4100 руб. с перспективой возвращения к историческому пику 4592 руб. Пробой поддержки 3580 руб., в то же время, откроет дорогу к движению в район 3400 руб. и ниже, но корпоративные факторы, и, в частности, предстоящее включение в расчет индекса Мосбиржи даже в этом случае позволяют ожидать более сдержанного падения котировок по сравнению со всем рынком".

Аналитик обращает внимание на значимое корпоративное событие для компании - Совет директоров "Яндекса" в августе впервые рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб. на бумагу с текущей доходностью 2,2%, закрытием реестра уже 20 сентября и собранием акционеров 9 сентября. Дивидендная составляющая, по мнению Кожуховой, может стать дополнительным среднесрочным поддерживающим "Яндекс" фактором.

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