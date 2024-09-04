"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Росбанка с целью 129 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Росбанка с целевой ценой 129 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 108 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Т-Банк выкупит оставшиеся у миноритариев акции Росбанка по 129,4 руб. за бумагу. Принять предложение можно в течение 70 дней.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 108 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,75", - указывают в "Финаме".

Росбанк - российский универсальный банк, находившийся в составе международной финансовой группы Societe Generale до апреля 2022 года.

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