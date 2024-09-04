Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" и целевую цену на уровне 250 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за август 2024 года. Совокупный оборот на всех площадках Мосбиржи в августе упал на 2% г/г (-2% м/м), но оказался на 1% выше среднего месячного показателя за последние 12 месяцев, - пишет аналитик Евгений Кипнис. - На наш взгляд, в 2024 году Мосбиржа по-прежнему способна показать рост комиссионных доходов на 10% г/г и более, даже с учетом июньских событий. Перспективы роста комиссионных и процентных доходов (в последнем случае, на фоне высокой ставки ЦБ) позволяют рассчитывать на дальнейший рост чистой прибыли по итогам 2024 г, даже с учетом планируемого ускорения роста расходов в текущем году. По нашим расчетам, после недавней рыночной коррекции, акции Мосбиржи оцениваются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 6,1, при средних исторических значениях этого мультипликатора 10-11. Однако, с поправкой на текущий уровень процентных ставок, акции Мосбиржи по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд - форвардный earnings yield по акциям Мосбиржи на уровне ~16,3%, на уровне текущих доходностей длинных ОФЗ".

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