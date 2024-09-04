"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Активный спрос со стороны мировых центробанков выступает одним из решающих триггеров по росту котировок золота (в июле чистые покупки увеличились втрое м/м, по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council)). В условиях таких рекордных цен на драгметалл бумаги "Полюса" выглядят неоправданно дешевыми, торгуясь с дисконтом 40% по Р/Е - продолжаем смотреть позитивно на акции золотодобытчика", - пишут эксперты.

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