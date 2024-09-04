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04 сентября 2024 года 12:05
Вероятно ускорение ослабления рубля до 12,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Вероятно ускорение ослабления рубля до 12,5 руб./юань в ближайшей перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль ослабился во вторник против юаня, но смог заметно укрепиться к доллару и евро. Пока на валютном рынке РФ наблюдается волатильная и разнонаправленная динамика. В среду утром курс CNY/RUB находится у 12,31 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня Минфин раскроет сентябрьские объемы покупок валюты по бюджетному правилу. В случае их существенного роста и, соответственно, снижения чистых продаж юаней Банком России, рост курса CNY/RUB в сторону 12,5 руб./юань может ускориться", - прогнозируют в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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