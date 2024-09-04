"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Московской биржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи" и целевую цену 320 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 66% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе составил 125,4 трлн рублей (-1,6% г/г) , 0- отмечают аналитики Елена Царева и Андрей Шаров. - Данные за август отражают падение рынков ценных бумаг, при этом рост наблюдался только на денежном рынке, который выигрывает от высоких процентных ставок. Считаем опубликованные данные нейтральными. В то же время у нас позитивный фундаментальный взгляд на акции Мосбиржи, которые торгуются с мультипликатором P/E 24п 5,7х против среднеисторического уровня 11,4х. Мы отмечаем сильные тенденции в динамике роста объемов и видим поддержку со стороны высокой процентной ставки".

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