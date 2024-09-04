Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики инвесткомпании "Велес Капитал" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности стран Европы в секторах услуг за август (10:15-11:30 МСК);

- ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в сентябре (12:00 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны за июль (12:00 МСК);

- торговый баланс США в июле (15:30 МСК);

- производственные заказы США в июле (17:00 МСК);

- квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise, Dollar Tree;

- Восточный экономический форум.

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