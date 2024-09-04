Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 2500-2580п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на явные попытки восстановления российского рынка, препятствовать этому может ухудшающийся внешний фон. Прежде всего, это сильное падение цен на нефть. Вместе с опасениями перед сентябрьским заседанием ЦБ РФ рост акций может быть непродолжительным", - отмечает эксперт в комментарии.

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