Цена нефти Brent может колебаться в пределах $72-77/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global

Цена нефти Brent может колебаться в пределах $72-77/барр. на текущей неделе, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE во вторник рухнули на 4,5% до $74,03 за баррель впервые с декабря 2023 года, - констатирует эксперт. - За весь август цена нефти снизилась только на 0,5%, котировки в течение всего месяца колебались в рамках $78-80 за баррель. Однако с первых дней сентября цена Brent резко пошла вниз, потеряв за три торговых дня месяца более 3%. Обвал мог быть связан с тем, что, если в конце августа в Ливии, одной из крупных стран-экспортёров нефти, была остановлена добыча и экспорт сразу на нескольких месторождениях, то в начале сентября западные СМИ сообщили о том, что враждующие политические группировки в Ливии могли достичь соглашения о совместном контроле над принадлежащими государству крупными месторождениями и центральным банком страны".

Аналитик подчеркивает, что в настоящее время ОПЕК+ пока не комментирует ситуацию на нефтяном рынке и не делает заявлений относительно того, будет ли нефтяной альянс вносить коррективы в своё решение, принятое в начале лета. Более того, Саудовская Аравия объявила сегодня о снижении отпускных цен для своих клиентов из Азии, и это стало дополнительным негативным сигналом для нефтяного рынка.

"Снижение цен именно для азиатских клиентов Саудовской Аравии может говорить о нестабильном спросе на нефть в Китае, - отмечает Мильчакова. - Цена Brent может просесть в область $72 за баррель, и если не удержится на этом уровне, то дальше её падение до $70 и возможно, ниже, будет вопросом не такого уж отдалённого времени. Видимо, нефтяной рынок ожидает убедительных сигналов о будущей стабилизации рынка от ОПЕК+, которых пока нет. По нашему прогнозу, в ближайшую неделю цена нефти может колебаться в рамках $72-77 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.