"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Гонконгской биржи HKEx

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой HKD 302,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 29,9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы HKEx, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам сохранения достаточно высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут постепенно восстанавливать привлекательность в глазах международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. По нашим расчетам, акции HKEx обладают неплохим потенциалом роста от текущих уровней".

HKEX - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги широким спектром финансовых инструментов, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

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