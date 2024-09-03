Укрепление рубля к доллару и ослабление к юаню продолжится на текущей неделе - "БКС МИ"

Укрепление рубля к доллару и ослабление к юаню продолжится на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Официальный курс доллара за прошедшую неделю снизился до 90 рублей за доллар, в то время как биржевой курс юаня вырос до 12,1 рубля за юань, - напоминают эксперты. - Это привело к сокращению уровня недооценки юаня на внутреннем рынке до 5%. По всей видимости, выросли возможности арбитража юаня между биржевым и внебиржевым рынком. Это, в свою очередь, привело к локальному дефициту юаневой ликвидности в конце недели. На внешних рынках курс рубля сейчас находится ближе к отметке 89 руб./$1. Прогнозируем, что на этой неделе продолжатся те же тенденции: укрепление рубля к доллару, ослабление к юаню и сокращения разрывов между официальным и кросс-курсом юаня. Из важных публикаций главный интерес представляют объемы покупки валюты Минфином в сентябре".

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