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03 сентября 2024 года 17:01

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в комментарии аналитиков.

Текущий состав топ-списка: "Полюс", Fix Price, "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром".

"Добавляем акции "ЛУКОЙЛа" на ожидании див. доходности в 16%, а также исходя из оценки EV/EBITDA c дисконтом к историческим уровням более 40%, - отмечают эксперты. - Добавляем акции Fix Price, так как оценка компании остается самой низкой в розничном сегменте, и ритейлер чувствует себя уверенно в условиях высоких ставок, демонстрируя темпы роста выручки на уровне 10% г/г по итогам 2К24".

Также в список добавлены акции "Полюса" на фоне сильной отчетности за 2К24, недооцененности к текущим ценам на золото и оценки EV/EBITDA более чем вдвое ниже исторических уровней.

"Мы исключаем акции Ozon на фоне высоких ставок, околонулевого EBITDA и 92 млрд чистого долга, а также акции "Мосбиржи" и "Ростелекома" из-за отсутствия краткосрочных позитивных катализаторов, сохраняя долгосрочный позитивный взгляд", - добавляют аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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