Акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка и Яндекса интересны для покупок на долгосрочную перспективу - "Т-Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и "Яндекса" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, сообщается в материале аналитиков "Т-Инвестиций".

"Индекс Московской биржи упал на 28% относительно майских пиков. Исходя из нашего анализа российских акций по мультипликаторам, ожидаемым дивидендам и прогнозным прибылям компаний, получается, что рынок уже полноценно отыграл 18%-ую ставку ЦБ и в целом учитывает ее возможное увеличение Банком России до 19% на заседании 13 сентября. Уровни цен достаточно низки, чтобы задумываться о покупках, как минимум, на долгосрок. Стоит сделать упор на бумаги больших и качественных компаний, которые с наибольшей вероятностью переживут шоковые времена и заплатят дивиденды. Наши фавориты: "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "Яндекс", - пишут эксперты.

На их взгляд, у "ЛУКОЙЛа" большой запас ликвидных денежных активов при отрицательном чистом долге. Кроме классических доходов, компания зарабатывает на депозитах, что в условиях высоких ключевых ставок - плюс к инвестиционной привлекательности. Аналитики "Т-Инвестиций" считают, что за первое полугодие дивиденды от "ЛУКОЙЛа" могут составить 575 рублей на бумагу (доходность - 9,2%). Целевая цена по акциям на горизонте года - 8500 рублей (апсайд +37%).

"Общее падение рынка не позволило самому крупному банку страны быстро закрыть дивидендный гэп, - отмечают далее эксперты. - С даты отсечки акции Сбера скорректировались более чем на 22%. При этом банк продолжает демонстрировать хорошие результаты в отчетах и не думает сдавать позиции. Мы сохраняем идею на покупку бумаг с целевой ценой 331 рубль за акцию (апсайд 33%)".

Недавно "Яндекс" завершил реструктуризацию и объявил о первых в истории дивидендах, которые составят 80 рублей на бумагу (доходность - около 2%). Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 19 сентября включительно, подчеркивается в материале. "Бумаги компании недооценены по мультипликаторам и, учитывая рост бизнеса, выглядят весьма привлекательно, - указывают стратеги "Т-Инвестиций". - Наш таргет для акций "Яндекса" на горизонте года - 5100 рублей (потенциальный рост - 41% к текущей цене)".

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